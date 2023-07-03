İnterpol'ün aradığı uyuşturucu baronunun sağ kolu "Kara Mamba" Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnterpol'ün aradığı uyuşturucu baronunun sağ kolu "Kara Mamba" Türkiye'de yakalandı

03.07.2023 10:17

İstanbul'da İnterpol tarafından aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın paralarını aklayan şüphelilere yönelik operasyonda, Leijdekker'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan da gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda toplam 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, "Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu ile ilgili, İnterpol tarafından Avrupa'da kırmızı bültenle aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın paralarını aklayan şüphelilere yönelik 13 Haziran'da operasyon düzenlendi.

İnterpol tarafından aranan uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba' Türkiye'de yakalandı

OPERASYONUN ARDINDAN KAÇIŞ PLANI YAPMAYA BAŞLAMIŞ

Operasyonun devamında, narkotik ekipleri Leijdekkers'ın yine kırmızı bültenle aranan sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan'ın da Türkiye'de olduğunu, operasyonun ardından kaçış planı yapmaya başladığını belirledi. Ekipler bunun üzerine çalışmalarını derinleştirdi ve kaçma hazırlığında olduğu belirlenen İsaac Bignan'a ve ona yardım edenlere yönelik yeniden operasyon düzenledi.

İnterpol tarafından aranan uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba' Türkiye'de yakalandı

"KARA MAMBA"YI KAÇIRMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Son düzenlenen operasyonda Leijdekkers'ın adamlarından olduğu belirlenen yine kırmızı bültenle aranan Hollandalı Jurean Anthony Finix ve 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Finix'in kaldığı adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve pasaport ele geçirildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde Finix'in İsaac Bignan'ı kaçırmak için Türkiye'ye geldiğini belirledi.

İnterpol tarafından aranan uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba' Türkiye'de yakalandı

YATLA KAÇIŞ HAZIRLIĞI YAPILIYORDU

Ekipler incelemelerinin ardından İsaac Bignan'ın eşiyle birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesinde saklandığını saptadı. Bignan'ın buradan bir yatla yurt dışına kaçırılacağı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için 25 Haziran'da operasyon için düğmeye bastı. İsaac'ın yanındakilerle birlikte Isparta'ya gittiğini saptayan narkotik polisi, burada şüphelilere baskın yaptı. Baskında İsaac Bignan, Ömer K. ve Murat P. Yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul'a getirildi.

İnterpol tarafından aranan uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba' Türkiye'de yakalandı

8 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda suikast silahı, çelik yelek, takip gözlem cihazı, para vakumlama cihazı, çok sayıda pasaport, cep telefonu ve para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 kişi tutuklandı.

İnterpol tarafından aranan uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba' Türkiye'de yakalandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan ergezer : BİRAZ DAHA DOLDUR ULKEYE GELENİ GİDENİ ARAŞTIRMADAN BAKMADAN SORMADAN VURGUN YAPAN PARAYI BULAN SONRA GİTSİN ULKEDEN İNSANLARİDA ZEHİRLE YANLIŞ DIŞ POLİTİKANİZDAN Cevap Yaz 22 4 Yayından Kaldır
500
İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnterpol'ün aradığı uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba' Türkiye'de yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Pakistanlı Ailenin Dubai'deki Lüks Düğünü Tepki Topladı
12:01 Nefesi tükenen horoz öterken bayıldı
11:58 Terazinin bir kefesine gelini, diğer kefesine külçe altın koydular! Görüntülere tepki yağıyor
11:59 Nefesi tükenen horoz öterken bayıldı! O anlar kamerada
11:52 İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Yeter ki inanalım
11:46 Fenerbahçe paylaştı! İsmail Kartal'ın taraftara bir mesajı var
11:36 Evlenecekleri konuşulan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
11:32 Bir partide başlayan aşk, bayram tatilinde sona erdi! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
11:30 Fransa'da gösterilerin ardından ölenlerin sayısı 2'ye çıktı! Yangına müdahale eden itfaiye eri, feci şekilde can verdi
11:28 Fransa'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi! İtfaiye eri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 12:25:29. #1.13#
SON DAKİKA: İnterpol'ün aradığı uyuşturucu baronunun sağ kolu "Kara Mamba" Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement