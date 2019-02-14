İnterpol Tarafından Aranan Zanlı Konya'da Yakalandı
1 saat önce
Almanya'da 4 Rus vatandaşını öldürdüğü iddiasıyla İnterpol tarafından aranan zanlı Konya'da yakalandı.
Almanya
'da 4 Rus vatandaşını öldürdüğü iddiasıyla İnterpol tarafından aranan zanlı Konya
'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 2012 yılında Almanya'da 4 Rus vatandaşını öldürdüğü ileri sürülen Ali Tecim hakkında İnterpol tarafından arama kararı çıkartıldı.
Ailesi Hüyük
ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve ilçe Jandarma Komutanlığınca da aranan Tecim, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince merkez Selçuklu
ilçesi Kosova Mahallesi
'nde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:49 Kaynak: AA
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