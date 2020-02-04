İnterpol tarafından aranırken yakalanan İranlı rapçi serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnterpol tarafından aranırken yakalanan İranlı rapçi serbest bırakıldı - Son Dakika

İnterpol tarafından aranırken yakalanan İranlı rapçi serbest bırakıldı

7 saat önce

Interpol tarafından aranırken İstanbul'da gözaltına alınan İranlı rap müzik sanatçısı Emir Hüseyin Maksudlu, serbest bırakıldı.

İnterpol tarafından aranırken yakalanan İranlı rapçi serbest bırakıldı, System.String[]

Interpol tarafından aranırken İstanbul'da gözaltına alınan İranlı rap müzik sanatçısı Emir Hüseyin Maksudlu, serbest bırakıldı.

İran uyruklu Maksudlu'nun avukatı Gül Erdoğmuş, müvekkili hakkında uygulanan idari gözetim kararının kaldırılarak derhal salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği kararında, ilgili yasa maddesi uyarınca sınır dışı etme ve kaçma-kaybolma riskine dayalı olarak idari gözetim kararı verildiği aktarıldı.

Sınır dışı etme kararının idari yargı yolunda çözümlenmesi gerektiği bildirilen kararda, İl Göç İdaresinin mahkemeye gönderdiği yazıda, Maksudlu'nun vize ihlali yaptığının belirtildiği kaydedildi.

Vize ihlali konusunun tek başına idari gözetim gerektirmediğine vurgu yapılan kararda, Maksudlu'nun Büyükçekmece'de ulaşılabilir adresinin bulunması ve kaçma-kaybolma riskinin olmaması nedeniyle idari kararın kaldırılmasına hükmedildiği anlatıldı.

Hakimlik ayrıca, Maksudlu'nun sınır dışı işlemlerinin derhal yapılmıyorsa salıverilmesine ve kararın bir örneğinin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmesini karara bağladı.

Avukat Gül Erdoğmuş, müvekkilinin sınır dışı edilmemesi için İdare Mahkemesine dava açtıklarını, bu davanın sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, dava sonuçlanıncaya kadar müvekkilinin Türkiye'den başka bir ülkeye gönderilmeyeceğini söyledi.

Olayın geçmişi

Fatih'te uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları Maksudlu'nun pasaport kontrolünde, bu kişi hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunduğunu belirlemişti.

Türkiye'ye 20 Temmuz 2019'da giriş yaptığı ve vize süresini ihlal ettiği anlaşılan Maksudlu, gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

İran'da "uyuşturucu kullanımını teşvik" suçundan arandığı öğrenilen Maksudlu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmişti.

İstanbul, Vize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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