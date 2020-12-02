Son dakika haberleri! Interpol tarafından da aranan PKK'lı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Interpol tarafından da aranan PKK'lı yakalandı

02.12.2020 15:14
Son dakika haberleri! Interpol tarafından da aranan PKK'lı yakalandı, System.String[]

Son dakika haber: ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Türk mahkemeleri tarafından da terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan M.Ş.K. yakalanıp, tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Türk mahkemeleri tarafından da terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan M.Ş.K. yakalanıp, tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG için Suriye'den Türkiye'ye elaman geçişi ile silah, mühimmat ve örgütsel doküman temini yapan kişiyi takibe aldı. Sınır hattında operasyon düzenleyen polis ekipleri, Interpol tarafından da hakkında kırmızı bülten çıkartılan, Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza ile İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan M.Ş.K.'yi yakaladı. M.Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORAli LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,


Ceylanpınar, Şanlıurfa, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Interpol tarafından da aranan PKK'lı yakalandı - Son Dakika


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