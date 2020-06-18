İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen...
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D., İzmir'in Balçova ilçesindeki hücre evinde yakalandı.
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D., İzmir'in Balçova ilçesindeki hücre evinde yakalandı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 08:46 Kaynak: İHA
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