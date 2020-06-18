İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen... - Son Dakika

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen...

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D., İzmir'in Balçova ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen..., System.String[]

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D., İzmir'in Balçova ilçesindeki hücre evinde yakalandı. - İZMİR

Balçova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 08:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen... - Son Dakika
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