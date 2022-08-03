Uyuşturucu ticaretinden aranan Avustralyalı Boudle ülkesine gönderildi - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden aranan Avustralyalı Boudle ülkesine gönderildi

03.08.2022 12:26
Uyuşturucu ticaretinden aranan Avustralyalı Boudle ülkesine gönderildi

Interpol tarafından uyuşturucu ticaretinden mavi bültenle aranan ve Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Mark Douglas Boudle, Esenboğa Havalimanı'ndan "kabul edilemez yolcu" kapsamında ülkesi Avustralya'ya gönderildi.

Interpol tarafından uyuşturucu ticaretinden mavi bültenle aranan ve Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Mark Douglas Boudle, Esenboğa Havalimanı'ndan "kabul edilemez yolcu" kapsamında ülkesi Avustralya'ya gönderildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Boudle, 10 Temmuz'da KKTC makamlarınca Avustralya'ya sınır dışı edilmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Ülkesine dönmek istemeyen ve Türkiye'ye giriş talebinde bulunan Boudle, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliğince hakkındaki Türkiye'ye giriş yasağı kararları kapsamında "kabul edilemez yolcu" kapsamına alındı.

KKTC makamlarının Boudle'nin sınır dışı işleminin tamamlanması talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca, sınır dışı işlemi için uçuş planları hazırlandı, Avustralya Büyükelçiliği ile koordinasyon sağlanarak vize işlemleri tamamlandı. Ayrıca Boudle'ye eşlik eden KKTC polisinin de pasaport işlemleri sonuçlandırıldı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Dairesi Başkanlığınca bu görevlilere refakat eğitimi verildi.

Boudle, 14 Temmuz'da Katar Hava Yollarına ait uçakla KKTC polislerinin eşliğinde sınır dışı edileceği sırada, çıkardığı tartışma nedeniyle uçağa kabul edilmedi.

Uyuşturucu ticaretinden aranan Boudle, yeniden yapılan planlamalar doğrultusunda Ankara Esenboğa Hava Hudut Kapısından "kabul edilemez yolcu" kapsamında sınır dışı edilerek ülkesi Avustralya'ya gönderildi.

Avustralya makamlarınca konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Türkiye'nin Boudle'yi sınır dışı etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, Türk yetkililerin sınır dışına yönelik aldığı bağımsız kararından sonra Boudle'nin bir charter uçuşla Türk yetkililerin refakatinde Darwin'e getirildiği kaydedildi.

Sürecin Türk yetkililer tarafından organize edildiği ifade edilen açıklamada, Türkiye'ye iş birliği dolayısıyla teşekkür edildi.

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Kaynak: AA

Esenboğa Havalimanı, Avustralya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu ticaretinden aranan Avustralyalı Boudle ülkesine gönderildi - Son Dakika

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