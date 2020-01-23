INTERPOL, Türkiye'nin de yer aldığı 8 ülkeyle, insan kaçakçılığı yapan çetelere operasyon düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya INTERPOL, Türkiye'nin de yer aldığı 8 ülkeyle, insan kaçakçılığı yapan çetelere operasyon düzenledi - Son Dakika Dünya

INTERPOL, Türkiye'nin de yer aldığı 8 ülkeyle, insan kaçakçılığı yapan çetelere operasyon düzenledi

6 saat önce

INTERPOL, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeyle, Balkanlarda insan kaçakçılığı yapan çetelere operasyon düzenledi

INTERPOL, Türkiye'nin de yer aldığı 8 ülkeyle, insan kaçakçılığı yapan çetelere operasyon düzenledi, System.String[]

Merkezi Lyon'da bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), aralarında Türkiye'nin bulunduğu 8 Balkan ülkesinin güvenlik güçleriyle, insan kaçakçılarına yönelik toplu operasyon gerçekleştirdi.


"Theseus" adı verilen ve 8 ülkeden 3 bine yakın güvenlik görevlisinin katıldığı operasyon 9-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşti.

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Türkiye, Polis, Lyon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:49 
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