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INTERPOL, Türkiye'nin de yer aldığı 8 ülkeyle, insan kaçakçılığı yapan çetelere operasyon düzenledi
6 saat önce
INTERPOL, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeyle, Balkanlarda insan kaçakçılığı yapan çetelere operasyon düzenledi
Merkezi Lyon'da bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), aralarında Türkiye'nin bulunduğu 8 Balkan ülkesinin güvenlik güçleriyle, insan kaçakçılarına yönelik toplu operasyon gerçekleştirdi.
"Theseus" adı verilen ve 8 ülkeden 3 bine yakın güvenlik görevlisinin katıldığı operasyon 9-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:49
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