Interpol'ün 89'uncu genel kurul toplantısı İstanbul'da başladı

ULUSLARARASI Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) 89'uncu genel kurul toplantısı, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde bugün başladı.

ULUSLARARASI Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) 89'uncu genel kurul toplantısı, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde bugün başladı. Interpol'ün Genel Kurul Toplantısı'na 160 ülkeden bakan, bakan yardımcısı, müsteşar, uluslararası Kuruluş temsilcisi ve Emniyet genel müdürü seviyesinde bürokrat katılıyor. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak. 23, 25 Kasım tarihleri arasında sürecek toplantıya Türk ve yabancı gazetecilerin ilgisi yoğun olurken, toplantının düzenlediği Haliç Kongre Merkezi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Interpol'ün 89'uncu genel kurul toplantısı İstanbul'da başladı - Son Dakika

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