Interpol'ün Aradığı 4 Rus Vatandaşın Katil Zanlısı Konya'da Yakalandı
2 saat önce
7 yıl önce Almanya'da 4 Rus vatandaşını öldürdüğü gerçekçesiyle Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan şüpheli, Konya polisi tarafından yakalandı.
7 yıl önce Almanya
'da 4 Rus vatandaşını öldürdüğü gerçekçesiyle Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı
(Interpol) tarafından aranan şüpheli, Konya
polisi tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ali Tecim (35) 2012 yılında aralarında husumet bulunan 4 Rus vatandaşını Almaya'da öldürdü. Şahıs olaydan sonra Almanya'dan kaçarak izini kaybettirdi. Cinayet zanlısı şahıs hakkında Interpol kırmızı bülten çıkardı. Konya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlısının merkez Selçuklu
ilçesi Kosova Mahallesi
'nde saklandığı tespit edildi. Polis şahsı yaptığı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
İfadesinde, "Ruslarla husumetimiz vardı, öldürdüm" dediği ileri sürülen Ali Tecim polisteki işlemlerin ardından Konya Adliyesine sevk edildi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:53 Kaynak: İHA
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