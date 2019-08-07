Son Dakika Haberleri: Interpol'ün aradığı cip, Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Interpol'ün aradığı cip, Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildi

1 saat önce

Interpol tarafından aranan yabancı plakalı cip, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildi.

Interpol'ün aradığı cip, Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildi, System.String[]
Interpol tarafından aranan yabancı plakalı cip, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 110 bin lira değerindeki Romanya plakalı cipi Türkiye'den Suriye'ye götürmek isteyen kişiyi gözaltına aldı. Aracın sorgulamasında Romanya'dan 5 yıl önce çalınarak Türkiye'ye sokulduğu, aynı zamanda Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı.

Jandarma araştırmayı çok yönlü olarak sürdürürken, cipin sahibinin Türkiye'ye davet edilerek aracının teslim edileceği öğrenildi. - KİLİS
Elbeyli, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:07 Kaynak: İHA
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