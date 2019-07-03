Son Dakika Haberleri: Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı (2)
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Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı (2)

1 saat önce

RUS KADINLAR TUTUKLANDIInterpol tarafından aranırken Suriye sınırdaki Şanlıurfa'ın Akçakale ilçesinde yakalanan DEAŞ üyesi, Rus uyruklu B.I. ve F.B., çıkarıldıkları mahkemede terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı.

Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı (2), System.String[]

RUS KADINLAR TUTUKLANDI
Interpol tarafından aranırken Suriye sınırdaki Şanlıurfa'ın Akçakale ilçesinde yakalanan DEAŞ üyesi, Rus uyruklu B.I. ve F.B., çıkarıldıkları mahkemede terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı. Karar sonrası B.I. ile F.B., kucaklarındaki 2 bebekle birlikte cezaevine konulurken, diğer 7 çocuğun ise Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ndeki çocuk yuvasına yerleştirileceği belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:15 Kaynak: DHA
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