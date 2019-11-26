Son Dakika Haberleri: Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika

Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı yakalandı

6 saat önce

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu DEAŞ üyesi, yanında 1 kadın ve 3 çocukla Kilis'te yakalandı.

Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı yakalandı, System.String[]

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu DEAŞ üyesi, yanında 1 kadın ve 3 çocukla Kilis'te yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İnanlı köyü sınır hattından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişi ile yanlarındaki 3 çocuk, 1'inci Hudut Alayı 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. 3'ü çocuk 5 kişi jandarmaya teslim edildi. Yakalananların Özbekistan uyruklu B.U. isimli kadın ile Kazakistan uyruklu A.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerden DEAŞ terör örgütü üyesi olan A.A.'nın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. B.U. ile 3 çocuk İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS

Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:03:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]