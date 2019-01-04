İnterpol'un Aradığı Deaş'lılar Adliyeye Sevk Edildi

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Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı

Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'e FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapis İstendi

CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu