Son Dakika Haberleri: İnterpol'un Aradığı Deaş'lılar Adliyeye Sevk Edildi

İnterpol'un Aradığı Deaş'lılar Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

BURSA'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 Fransız kadının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İnterpol'un Aradığı Deaş'lılar Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
BURSA'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 Fransız kadının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve ilçelerinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki 2 kadının, Fransız Interpolü tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı bildirildi.

Şüphelilerden birinin ise DEAŞ örgütünün önemli isimlerinden birinin korumalığını yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından diğer 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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