Son Dakika Haberleri: İnterpol'un Aradığı Deaş Üyesi Kadınlar Bursa'da Yakalandı

İnterpol'un Aradığı Deaş Üyesi Kadınlar Bursa'da Yakalandı

1 saat önce

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 kadının da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

İnterpol'un Aradığı Deaş Üyesi Kadınlar Bursa'da Yakalandı, System.String[]
Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 kadının da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yürüttüğü çalışmalarda, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüten bazı kişilerin Bursa'nın Mudanya ilçesine geldiği ve buradaki bir evde saklandığı belirlendi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hollanda vatandaşı L.F, Fas asıllı olan, Fas ile Hollanda çifte vatandaşı S.D. adlı kadınlar ile bu şüphelileri evlerinde barındırarak örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. adlı kadın ve Irak vatandaşı M.O.Q. yakalandı.

Kadın şüphelilerden L.F. ile S.D'nin İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı, bu kadınların üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunduğu öğrenildi.

Zanlılar, Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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