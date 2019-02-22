Son Dakika Haberleri: İnterpol'un Aradığı Deaş Üyesi Kadınların Bursa'da Yakalanması

İnterpol'un Aradığı Deaş Üyesi Kadınların Bursa'da Yakalanması

31 dakika önce

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında İnterpol tarafından aranan 2 kadının da bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İnterpol'un Aradığı Deaş Üyesi Kadınların Bursa'da Yakalanması, System.String[]
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında İnterpol tarafından aranan 2 kadının da bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bursa Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin iş birliğiyle yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyonda gözaltına alınan, Hollanda vatandaşı L.F, Fas asıllı olan, Fas ile Hollanda çifte vatandaşı S.D. adlı kadınların yanı sıra bu şüphelileri evlerinde barındırarak örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. adlı kadın ve Irak vatandaşı M.O.Q, Bursa Adliyesine getirildi.

MİT ve polis ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten bazı kişilerin Bursa'nın Mudanya ilçesine gelerek bir evde saklandığını tespit etmişti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu adrese 17 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 4 zanlıdan L.F. ile S.D'nin İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı ortaya çıkmış, bu kadınların üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:15 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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