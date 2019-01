İnterpol'un Aradığı İkizi Yapılan Lüks Otomobil Bulundu

İnterpol'un aradığı ikizi yapılan lüks otomobil bulundu Kahramanmaraş'ta iki ayrı iş yerinde yapılan operasyonda İnterpol tarafından aranan sahte evrak ve plaka ile ikiz yapılmış 35 plakalı son model lüks oto ele geçirildi 5 otomobilin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi...

İnterpol'un aradığı ikizi yapılan lüks otomobil bulundu

Kahramanmaraş'ta iki ayrı iş yerinde yapılan operasyonda İnterpol tarafından aranan sahte evrak ve plaka ile ikiz yapılmış 35 plakalı son model lüks oto ele geçirildi

5 otomobilin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çenç yapıldığı şüphesiyle iki ayrı iş yerinde yapılan operasyonda İnterpol tarafından aranan sahte evrak ve plaka ile ikiz yapılmış 35 plakalı son model lüks oto ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından ağır hasarlı araçlar ile hacizli yakalamalı araçların çenç yapıldığı şüphesiyle il merkezinde iki ayrı kaportacı takibe alındı.

Yapılan takip esnasında polis, işyerlerinde bulunan araçların plakaları not aldı.

Not edilen 35 plakalı son model lüks aracın hem İzmir'de hem de Kahramanmaraş'ta aynı anda aynı plaka ile trafikte olduğu belirlendi.

Orjnal aracın İzmir'de olduğunu saptayan polis, Kahramanmaraş'taki aracın ise sahte plaka ve ruhsatlı ikiz araç olduğunu belirledi.

Ayrıca iş yerlerinden not alınan plakaların hacizli yakalamalı ve ağır hasarlı araçlar olduğu tespit edildi. Ağır hasarlı araçların şase ve motorlarının sökülerek, hacizli araçların kaportası ile birleştirilip çenç yapıldığı değerlendirildi. Takip sonrası iki adrese operasyon yapıldı. Yapılan aramada; iş yerleri içinde ve önünde hacizli yakalamalı 3 araç, ağır hasarlı 1 araç ve İnterpol tarafından aranan sahte evrak ve plaka ile ikiz yapılmış 35 plakalı son model lüks oto ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda oto parçası bulundu. 7 şüpheliye adli işlem yapıldı. Olayla ilgili M.A.B ve H.V.S. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

İş yerinde ikiz ve çenç araç bulunan şüpheli M.A.B. ikiz plakalı aracı kabul ederken, yanarak ağır hasar oluşan bir başka araçla aynı marka hacizli aracı bir başka ilde çenç yaptırıp getirdiğini itiraf etti. Gözaltına alınan diğer şüpheli H.V.S. ise, suçlamaları kabul etmedi.

İki şüpheli adliyeye sevk edildi.

(OZR-ADN-Y)

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar

Patronun Duş Almayan Çalışanının Kafasına Vurduğu Güğüm Silah Sayıldı

Masaj Salonuna Yapılan Baskında, Fuhuş Yapanlar Suçüstü Yakalandı

Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak