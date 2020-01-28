INTERPOL'ün aradığı İranlı rapçi İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel INTERPOL'ün aradığı İranlı rapçi İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika

INTERPOL'ün aradığı İranlı rapçi İstanbul'da gözaltına alındı

19 dakika önce

INTERPOL tarafından aranan İranlı rap müzik sanatçısı Emir Hüseyin Maksudlu, İstanbul'da gözaltına alındı.

INTERPOL'ün aradığı İranlı rapçi İstanbul'da gözaltına alındı, System.String[]

INTERPOL tarafından aranan İranlı rap müzik sanatçısı Emir Hüseyin Maksudlu, İstanbul'da gözaltına alındı.

Fatih'te uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları Maksudlu'nun pasaport kontrolünde, bu kişi hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunduğunu belirledi.

Türkiye'ye 20 Temmuz 2019'da giriş yaptığı ve vize süresini ihlal ettiği anlaşılan Maksudlu, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İran'da "uyuşturucu kullanımını teşvik" suçundan arandığı öğrenilen Maksudlu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emir Hüseyin, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:22 Kaynak: AA
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