Son Dakika Haberleri: Interpol'un Aradığı Terörist Bursa'da Yakalandı

Interpol'un Aradığı Terörist Bursa'da Yakalandı

8 dakika önce

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ'e yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Interpol'un Aradığı Terörist Bursa'da Yakalandı, System.String[]
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ'e yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan 2 kadının da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca DAEŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri harekete geçti. Bursa ve ilçelerinde çok sayıda adrese yapılan operasyonda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında 2 kadının Fransız Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslardan 5 tanesinin güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesi ile sınır dışı edileceği, bir tanesinin DAEŞ örgütünün önemli isimlerinden birinin korumalığını yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahısların işlemleri devam ediyor.

(Derya Evren/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:06 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Hastaneye Gelen Alışveriş Yapmadan Çıkmıyor Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi

Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:14:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Interpol'un Aradığı Terörist Bursa'da Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]