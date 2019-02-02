Interpol'ün Aradığı Türk Vatandaşı Kiev'de Yakalandı
1 saat önce
Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşının Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Borispol Havaalanı'nda yakalandığı bildirildi.
Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşının Ukrayna
'nın başkenti Kiev
'deki Borispol Havaalanı'nda yakalandığı bildirildi.
Interpol'ün arananlar listesinde bulunan Türk vatandaşı Kiev'de yakalandı. Borispol Havaalanı'nda kontrol noktasından geçerken gümrük polisleri tarafından durdurulan Türk vatandaşı, kontrolün ardından gözaltına alındı. Türk vatandaşının, Almanya
'nın şikayeti üzerine Interpol'ün listesine girdiği ve dolandırıcılıktan arandığı bildirildi.
Öte yandan bundan yaklaşık bir hafta önce Interpol'ün arananlar listesinde olan 38 yaşındaki bir Türk vatandaşı da Odessa'da bulunan 'Kuçurgan' kontrol noktasından Letonya
plakalı bir araçla geçmeye çalışırken gümrük polisleri tarafından yakalanmış ve Interpol'ün Ukrayna ofisine teslim edilmişti. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:46 Kaynak: İHA
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