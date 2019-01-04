İnterpol'ün Bültenle Aradığı Fransız Vatandaşı ve Deaş Üyesi 3 Kadın Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
İnterpol'ün bültenle aradığı Fransız vatandaşı ve DEAŞ üyesi 3 kadın adliyeye sevk edildi Kırmızı ve mavi bültenle aranan kadınlar adliyedeBURSA - İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan Fransız vatandaşı ve DEAŞ üyesi 3 kadın adliyeye sevk edildi.
İnterpol'ün bültenle aradığı Fransız vatandaşı ve DEAŞ üyesi 3 kadın adliyeye sevk edildi
Kırmızı ve mavi bültenle aranan kadınlar adliyede
BURSA - İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan Fransız vatandaşı ve DEAŞ üyesi 3 kadın adliyeye sevk edildi. Bursa
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensubu bir grubun şehirde farklı adreslerde ikamet ettiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle arandıkları öğrenilen 3 Fransız vatandaşı kadın ile örgüt ele başının korumalığını yapan bir şahsın da aralarında bulunduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesi ile sınır dışı edildi. 2 şahıs peyderpey çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İnterpol'ün aradığı 3 kadın ve bir kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların savcılıkta sorgusu devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:13 Kaynak: İHA
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