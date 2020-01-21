Interpol'ün eski Çinli başkanı Mıng'a rüşvetten 13,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Interpol'ün eski Çinli başkanı Mıng'a rüşvetten 13,5 yıl hapis cezası

6 saat önce

Çin'de, rüşvet almakla suçlanan Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Çinli Başkanı Mıng Hongvey 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Interpol'ün eski Çinli başkanı Mıng'a rüşvetten 13,5 yıl hapis cezası, System.String[]

Çin'de, rüşvet almakla suçlanan Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Çinli Başkanı Mıng Hongvey 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

South China Morning Post'un haberine göre, Mıng'ın cezasının açıklandığı duruşma, Tiencin 1 Numaralı Orta Seviye Halk Mahkemesinde görüldü.

Mıng'ın 13,5 yıl hapsin yanı sıra 2 milyon yen (1 milyon 715 bin lira) para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kararda Mıng'ın 2005-2017 yıllarında Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı ve Deniz Polisi Başkanlığı yaptığı sırada mevkisini kullanarak 2 milyon dolar rüşvet aldığı ifade edildi.

Haziran 2019'da çıkarıldığı mahkemede rüşvet aldığını kabul eden Mıng, kararı temyize götürmeyeceğini açıkladı.

Eylül 2018'de Fransa'dan Çin'e geldiğinde kendisinden haber alınamayan ve 8 Ekim 2018'de Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması altında olduğu açıklanan Mıng'ın "Tamamen kendi iradesiyle rüşveti kabul ettiği ve yasaları ihlal ettiği" şüphesiyle soruşturulduğu bildirilmişti.


Ayrıca açıklamada, Mıng'ın vakası, yolsuzluk suçundan 2015'te müebbet hapse mahkum edilen eski Kamu Güvenliği Bakanı Cou Yongkang ile ilişkilendirilerek, Cou'nun "Zararlı etkisinin kökten kazınmasına" yönelik kararlılık vurgusu yapılmıştı.


Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol'e Kasım 2016'da başkan seçilen Mıng'ın 2020'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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