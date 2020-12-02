Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist, Şanlıurfa polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye şahıslar geçiren ve mühimmat sağlayan PKK/ YPG'li teröristin yerini belirleyip takibe aldı. Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi ile İstanbul 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.Ş.K. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan PKK'lı terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA