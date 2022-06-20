Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu DEAŞ'lı 2 terörist Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu DEAŞ'lı 2 terörist Ankara'da yakalandı

20.06.2022 09:52

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı iki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, emniyet tarafından düzenlenen başarılı operasyonla Ankara'da kıskıvrak yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik uzun süreli takip ve analiz çalışmaları sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.N. ve C.V. gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRAN 1 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

TEM ekiplerinin aynı kapsamda yaptığı bir diğer operasyonda ise DEAŞ adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu yönünde istihbarat bulunan yabancı uyruklu A.A. gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte ele geçirilen dijital materyallerde, terör örgütü elebaşlarının konuşmaları ile örgütün infaz görüntüleri de tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu DEAŞ'lı 2 terörist Ankara'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu DEAŞ'lı 2 terörist Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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