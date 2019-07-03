Interpol'ün listesindeki 2 DEAŞ'lı kadın Suriye sınırında yakalandı
18 dakika önce
Interpol tarafından aranan Rusya vatandaşı DEAŞ'lı 2 kadın, 9 çocukla birlikte Suriye sınırında yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
Interpol tarafından aranan Rusya
vatandaşı DEAŞ'lı 2 kadın, 9 çocukla birlikte Suriye
sınırında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Interpol tarafından aranan Rusya vatandaşı 2 DEAŞ'lı kadın, 9 çocuklarıyla birlikte Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde yakalandı. Suriye sınırında yakalanan B.I. ile F.B. çocuklarıyla birlikte jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ŞANLIURFA
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