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Interpol'ün listesindeki Rus uyruklu 2 DEAŞ'lı kadın terörist tutuklandı

29 dakika önce

Interpol'ün listesindeki Rus uyruklu 2 DEAŞ'lı kadın terörist tutuklandıŞANLIURFA - Interpol tarafından aranırken Suriye sınırdaki Şanlıurfa'ın Akçakale ilçesinde yakalanan DEAŞ üyesi, Rus uyruklu B.I. ve F.B., çıkarıldıkları mahkemede terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı.

Interpol'ün listesindeki Rus uyruklu 2 DEAŞ'lı kadın terörist tutuklandı
ŞANLIURFA - Interpol tarafından aranırken Suriye sınırdaki Şanlıurfa'ın Akçakale ilçesinde yakalanan DEAŞ üyesi, Rus uyruklu B.I. ve F.B., çıkarıldıkları mahkemede terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki devriye görevi sırasında, Türkiye tarafına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kadını, yanlarındaki 9 çocukla yakalayarak, gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kadınların, yapılan sorgulamalarında, Interpol tarafından aranan, DEAŞ üyesi, Rus B.I. ve F.B. olduğu belirlendi. Eşlerinin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısında öldüğünü söyleyen kadınlar, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.
Karar sonrası B.I. ile F.B., kucaklarındaki 2 bebekle birlikte cezaevine konulurken, diğer 7 çocuğun ise Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ndeki çocuk yuvasına yerleştirildiği belirtildi.
Interpol'ün listesindeki Rus uyruklu 2 DEAŞ'lı kadın terörist tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:19 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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