Interpol'ün mali tablolarını Polonyalı kurul denetleyecek - Son Dakika

Polonya Yüksek Denetleme Kurulu (NIK) 140 milyon euroyu aşkın bütçesi bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı'nı (Interpol) denetleyecek. Üç yıl görev yapacak olan kurul, mali tabloların Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarına uygunluğunu denetleyecek ve Interpol yöneticilerine rapor verecek.

Polonya Yüksek Denetleme Kurulu (NIK), Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) açtığı yarışmayı kazanarak kurumun mali denetimini yapmaya hak kazandı. Önümüzdeki günlerde görevi Kanada'dan devralacak olan NIK, 3 yıl boyunca 140 milyon euroyu aşkın bütçesi bulunan Interpol'ü denetleyecek. NIK Başkanı Marian Banas yaptığı açıklamada, bu göreve seçilmiş olmalarının kurumun güvenilirliği, profesyonelliği ve dürüstlüğünün teyidi anlamına geldiğini belirtti. Marian Banas, uluslararası arenada en büyük güveni hak eden bağımsız bir kuruluş olduklarının kanıtı olan bu durum karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Banas, dünya çapında 200'e yakın devletin oluşturduğu terörle mücadele, organize suç ve uyuşturucuyla bağlantılı suçlar başta olmak üzere birçok suçla mücadele eden Interpol'ün dış denetçiyi seçerken ekibin deneyimi ve niteliklerinin yanı sıra profesyonellik, gizlilik, bağımsızlık ve belgelerin güvenliğinin sağlanması gibi unsurları da dikkate aldığını kaydetti.

NIK, Interpol'ün finans raporlarını, mali tablolarının Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarına uygunluğunu denetleyecek, Interpol Genel Sekreteri, Genel Kurul ve Yürütme Komitesi'ne rapor sunacak. Daha önce de Avrupa Konseyi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) denetleyen Polonyalı kurul, halen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) için dış denetçi görevini yürütüyor. - VARŞOVA