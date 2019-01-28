Son Dakika Haberleri: İntertetten Tanıştığı Kız Arkadaşı İçin Karayiplere Uçtu, Bu Adama Ne Olacağını Kimse Bilmiyordu

İntertetten Tanıştığı Kız Arkadaşı İçin Karayiplere Uçtu, Bu Adama Ne Olacağını Kimse Bilmiyordu

1 saat önce

6 ay boyunca dünyanın diğer ucunda yaşayan birisiyle konuştuğunuzu ve en sonunda o kişiyle buluşmak için dünyanın bir ucuna uçak bileti aldığınızı hayal edin.

6 ay boyunca dünyanın diğer ucunda yaşayan birisiyle konuştuğunuzu ve en sonunda o kişiyle buluşmak için dünyanın bir ucuna uçak bileti aldığınızı hayal edin. İngiltere'de yaşayan bir adam kulağa çok çılgın gelen bu şeyi gerçekten yapmış. Ancak peri masalı gibi sürüp gitmesini hayat ettiği her şey maalesef adam için hiç de hayal ettiği gibi bitmemiş.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:27 Kaynak: Youtube

İngiltere, Genel
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