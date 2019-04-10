Son Dakika Haberleri: Intertraffic İstanbul Fuarı Kapılarını Açtı

Intertraffic İstanbul Fuarı Kapılarını Açtı

44 dakika önce

Intertraffic İstanbul Fuarı kapılarını açtı Akıllı ulaşım sistemleri, trafik güvenliği gibi sistemler sergileniyorİSTANBUL - Ulaştırma ve altyapı sektörlerinin buluştuğu Intertraffic İstanbul 10'uncu Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Akıllı Ulaşım, Yol Güvenliği, ve Park Sistemleri...

Intertraffic İstanbul Fuarı kapılarını açtı
Akıllı ulaşım sistemleri, trafik güvenliği gibi sistemler sergileniyor

İSTANBUL - Ulaştırma ve altyapı sektörlerinin buluştuğu Intertraffic İstanbul 10'uncu Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Akıllı Ulaşım, Yol Güvenliği, ve Park Sistemleri Fuarı kapılarını açtı. 10-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda uluslararası sektör profesyonelleri ile kamu yetkilileri bir araya geldi.
UBM Turkey ve RAI Amsterdam ortaklığı ile iki yılda bir düzenlenen Intertraffic İstanbul 10'uncu Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Akıllı Ulaşım, Yol Güvenliği, ve Park Sistemleri Fuarı kapılarını açtı. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün, Katar, Rusya ve Kırgızistan Cumhuriyeti'nin üst düzey heyetleri de katılım gösterdi. Fuar; akıllı ulaşım sistemleri, trafik güvenliği, trafik yönetimi ve planlaması, park sistemleri, ulaşım altyapı sistemleri alanlarında faaliyet gösteren sektör profesyonellerinin üç gün boyunca uluslararası bağlantılar kurmasına olanak sağlayacak.
Karayolları Genel Müdürü: "Dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 25'i karayollarında kullanılıyor"
Fuar açılışında açıklamalarda bulunan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, düzenlenen fuarın üç kıtayı ilgilendiren bir organizasyon olduğunu belirterek, " Türkiye'de 10'uncusunu düzenlemiş bulunuyoruz. Gerçekten bu anlamda sektörümüze katkı sağlayan, gerek bilimsel olsun gerekse üretim anlamında olsun bir araya getiren bir fuar. Bu anlamda da maksadına hizmet edeceğini düşünüyorum. Dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 25'i karayollarında kullanılıyor. Petrolün de yaklaşık yüzde 50'si karayollarında kullanılıyor. Bu anlamda çok stratejik bir unsur diye biz trafiğe bakıyoruz. 'Yol medeniyettir' yaklaşımıyla konforlu ulaşım ve güvenli ulaşım sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
"Türkiye'de yük ve yolcu taşımacılığının yüzde 90'ı karayolları üzerinden yapılıyor"
Hala Türkiye'de yük ve yolcu taşımacılığının yüzde 90'ının karayolları üzerinden yapıldığını sözlerine ekleyen Uraloğlu, "Bu bize ciddi bir sorumluluk getiriyor. Esasında bir taraftan bu yükün de biraz alınması bizi rahatlatacaktır. Alternatif ulaşım sistemlerinin devreye girmesiyle de o anlamda ciddi mesafeler katettik" şeklinde konuştu.
"Yollarda gördüğümüz trafik aksesuarlarını üreten firmalar bu fuarda yer alıyor"
Intertraffic İstanbul Fuar Müdürü Buket Ilıcalı Soytürk ise, bu yıl 10'uncusunu düzenlendikleri fuarın, ulaşım sektörünün en değerli fuarlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de en çok ulaşım konuşuluyor. Ulaşımla alakalı yolların akıllandırılması ve yol üzerinde gördüğümüz bütün trafik aksesuarlarını üreten firmalar bu fuarda yer alıyor. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı en büyük destekçilerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.
"Uluslararası markalarla rekabet edecek hale gelmiş durumdayız"
Özellikle yerli ürünlerin bu fuarda çok önemli olduğunun altını çizen Soytürk, "Buradaki firmalarda kendi ürünlerini yapıyorlar. Uluslararası markalarla rekabet edecek hale gelmiş durumdayız. Trafik sektöründe bulunan her firmanın trafik kazaları konusunda ürün geliştirme çabasındalar. Örneğin, bir ilimizde sürekli kaza olan bir kavşakta yapmış oldukları sinyalizasyonla, buradaki kaza oranını düşüren bir firmamız bulunuyor. Mesela, İstanbul Havalimanı açıldı biliyorsunuz. Havalimanının park alanlarını ve yollarını yapan firmalar bu fuarda bulunuyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:19 Kaynak: İHA
Türkiye, İstanbul, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Kaftancıoğlu, "Sandıkların Yüzde 97'si Sayıldı" Deyip İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı Türkiye Mart Ayında En Çok Dolar Kurunu Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:03:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Intertraffic İstanbul Fuarı Kapılarını Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]