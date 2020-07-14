İNTES Başkanı Koloğlu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, "Milletin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişimi, bir ve beraber olduğumuzda ne kadar güçlü, ne kadar büyük ve ne kadar güzel bir ülke olduğumuzu ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Koloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkarak bu uğurda canını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını belirten Koloğlu, bu girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği kararlı duruş ve meydanlarda nöbet tutan milletin gösterdiği birlik ve beraberlikle engellendiğini vurguladı.

Koloğlu, "Dört yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en uzun ve karanlık gecelerinden birini millet olarak el ele vererek aştık. Milletin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişimi, bir ve beraber olduğumuzda ne kadar güçlü, ne kadar büyük ve ne kadar güzel bir ülke olduğumuzu ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sanayicileri olarak, daima demokrasiye sahip çıkacaklarının altını çizen Koloğlu, şunları kaydetti:

"Her koşulda 'daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok istihdam' hedefi etrafında kenetleneceğiz. Daha güçlü bir Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz, İNTES Hatıra Ormanı'nda onlar adına diktiğimiz fidanlarla yaşıyor. Duyduğumuz minnetin bir sembolü olarak her yıl bu özel günün anısına kahraman şehitlerimizin adına fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceğiz."