İNTES Başkanı Koloğlu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İNTES Başkanı Koloğlu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İNTES Başkanı Koloğlu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Kalitesiz yapı üretiminin maliyetini tüm toplum olarak ödedik, maalesef hala ödemeye devam ediyoruz.

İNTES Başkanı Koloğlu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Kalitesiz yapı üretiminin maliyetini tüm toplum olarak ödedik, maalesef hala ödemeye devam ediyoruz. Yeni konutları depreme dayanıklı inşa ederken mevcut yapıları da depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim milli meselemiz." ifadelerini kullandı.

Koloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Depremin Türkiye coğrafyasının bir gerçeği olduğuna işaret eden Koloğlu, ülke topraklarının yüzde 90'ından fazlasının deprem kuşağında bulunduğuna dikkati çekti.

Koloğlu, depremlerdeki acıların tekrar yaşanmaması için kamu, özel sektör ve vatandaş olarak herkese sorumluluklar düştüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Geçmişten bugüne ülke olarak yaşadığımız acı deprem tecrübelerinde kalitesiz yapı üretiminin maliyetini tüm toplum olarak ödedik, maalesef hala ödemeye devam ediyoruz. Yeni konutları depreme dayanıklı inşa ederken mevcut yapıları da depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim milli meselemizdir. Bir daha böyle acılar yaşamamak için inşaat sektörünün tamamen bir mühendislik alanı olduğu kabul edilmeli, müteahhitlik mesleğine ilişkin belirlenen kriterlere uyulmalı ve tüm sektör çalışanlarının eğitilerek sertifikalandırılması sağlanmalıdır. Doğru mühendislik, doğru planlama ve doğru malzemeyle depreme dayanıklı konutlar inşa ettiğimiz takdirde depremler olsa dahi can kayıplarının gerçekleştiği böyle üzücü hadiseler yaşanmayacaktır."

Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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