İntes'ten Müteahhitlik Düzenlemesine Destek

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, "Sadece belirli kriterlere sahip müteahhitlerin kentsel dönüşüm uygulamaları yapabilmesiyle inşaatlar yarım kalmayacak, Türkiye kazanacak.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, "Sadece belirli kriterlere sahip müteahhitlerin kentsel dönüşüm uygulamaları yapabilmesiyle inşaatlar yarım kalmayacak, Türkiye kazanacak." ifadesini kullandı.



Koloğlu, yazılı açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik"i değerlendirdi.



Yönetmeliğin sektör açısından bir dönüm noktası niteliği taşıdığını belirten Koloğlu, düzenlemenin inşaat işlerinin beklenen zamanda ve kalitede tamamlanmasının teminatı olacağını vurguladı.



Koloğlu, mali ve teknik yeterliliği olmayan müteahhitlerin hem vatandaşı mağdur ettiğine hem de ülke ekonomisine zarar verdiğine dikkati çekerek, Türkiye'deki müteahhitlik firmalarından bir kısmının insanların hayatlarının emanet edildiği yapıları üretecek yeterli kriterlere sahip olmadığını öne sürdü.



"Kentsel dönüşüm süreci fırsat"



Türkiye'nin yüzde 90'ının deprem kuşağında olduğunu anımsatan Koloğlu, depreme dayanıklı yapıların üretilmesi ve buralarda can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından kentsel dönüşüm sürecinin bir fırsat olduğunu bildirdi.



Bu dönüşümde yer alacak müteahhitlerin yeterliliklerinin tespit edilmesi ve açık bir şekilde belirlenmesi gerektiğini belirten Koloğlu, şunları kaydetti:



"Yapım sektöründe uzun yıllardır beklenen, sendikamızca da savunulan bu gelişme, sektöre ve ülkemize büyük fayda sağlayacak. Türkiye'de müteahhitlik mesleğinin en önde gelen sorunu akreditasyonu olmamasıdır. Önümüzdeki dönemde yapım müteahhitliğinin diğer alanlarında da aynı uygulamaların devam etmesi ekonomimizin lokomotifi inşaat sektöründe çok önemli başarıların gelmesini sağlayacak. Sadece belirli kriterlere sahip müteahhitlerin kentsel dönüşüm uygulamaları yapabilmesiyle inşaatlar yarım kalmayacak, Türkiye kazanacak."

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