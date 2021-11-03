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İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ - Son Dakika

İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ

03.11.2021 14:32

ADANA'da sinir krizi geçiren, ardından da eşyaları balkondan atıp evi ateşe veren Özkan G. (19), serbest bırakıldı.

ADANA'da sinir krizi geçiren, ardından da eşyaları balkondan atıp evi ateşe veren Özkan G. (19), serbest bırakıldı. Özkan G.?nin ifadesinde, 'İntihar edeceğimi düşünen komşularıma sinirlenip evdeki eşyaları aşağı attım' dediği belirtildi.

Olay, 1 Kasım gecesi, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Babası yurt dışında çalışan Özkan G., annesi Semra K.?nin dışarıda olduğu sırada sinir krizi geçirdi. Özkan G., eline geçirdiği eşyaları, 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabalarına rağmen eline geçeni savuran Özkan G., daha sonra evi ateşe verip balkondan çevreye küfürler etti. Polis, adrese itfaiye ve sağlık ekibi çağırdı.

MERDİVENLİ ARAÇLA KURTARILDI

İtfaiye ekibi, yanan evin balkonunda sigara içen Özkan G.?ye merdivenli araçla ulaştı. Yanmaktan son anda kurtarılan Özkan G., bu kez çevrede toplanan kalabalığa öfkelenip, saldırmak istedi. Polislerin güçlükle engel olduğu Özkan G., gözaltına alınıp Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. İtfaiye, evdeki yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Çevrede toplanan kalabalık polis tarafından dağıtıldı.

'SİGARAMI YAKARKEN, PERDENİN TUTUŞTUĞUNU GÖRDÜM'

Özkan G., polis merkezindeki ifadesinde, evi ateşe vermediğini, sigara yakarken perdenin tutuştuğunu iddia etti. Sinir krizi geçirince balkona çıktığında komşularının intihar edeceğini düşündüğünü sanıp polise haber verdiğini söyleyen Özkan G., 'İntihar edeceğimi düşünen komşularıma sinirlenip evdeki eşyaları aşağı attım. Öfkelenmiştim ve bindirildiğim polis aracının camını kırdım. Çok pişmanım. Zararı karşılamak istiyorum' dedi.

İfadesi için polis merkezine götürülen anne Semra K.?nin ise oğlundan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Özkan G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ
İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ
İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ
İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ
İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ
İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ
İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ
İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ
İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ
İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ
İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ
İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ
İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ

İtfaiye, İntihar, Kasım, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNEN KOMŞULARINA SİNİRLENİP EŞYALARI ATMIŞ - Son Dakika
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