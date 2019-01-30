Son Dakika Haberleri: İntihar Eden 8 Aylık Hamile Kadın Son Yolculuğa Uğurlandı

İntihar Eden 8 Aylık Hamile Kadın Son Yolculuğa Uğurlandı

42 dakika önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kendisini asarak yaşamına son veren 1 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Kader K. (35), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İntihar Eden 8 Aylık Hamile Kadın Son Yolculuğa Uğurlandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kendisini asarak yaşamına son veren 1 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Kader K. (35), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Derince'nin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce tedavi gördüğü iddia edilen 8 aylık hamile Kader K., aynı apartmanda üst komşusu olan ablasının evine gitti. Evde kimsenin olmadığı sırada çatı katına çıkan Kader K., kendisini tavana iple astı. Çatı katına çıkan ablası tarafından cansız bedeni bulunan Kader K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından, 1 çocuk annesi Kader K.'nin cenazesi, bugün Derince İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi'ne getirildi. Kader K.'nin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazında kadının yakınları güçlükle ayakta durabildi. Genç kadının fenalaşan kardeşi Ümit K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer kardeşi Mahmut Can K. de baygınlık geçirince cemevi önündeki banka yatırıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:46 Kaynak: DHA

Derince, Kocaeli, Güncel
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