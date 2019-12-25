İntihar eden aile hekimi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İntihar eden aile hekimi, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde oturduğu apartmanın kömürlüğünde iple kendini asarak intihar eden aile hekimi Musa A. (48), gözyaşları arasında toprağa verildi.

İntihar eden aile hekimi, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde oturduğu apartmanın kömürlüğünde iple kendini asarak intihar eden aile hekimi Musa A. (48), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Alaşehir 5 Nolu Sağlık Ocağı Aile Hekimi Musa A., dün saat 19.00 sıralarında evlerinin çatı katındaki kömürlükte eşi Fatma A. tarafından iple tavandaki kalasa asılı bulundu. Eşinin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Musa A.'nın yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Asılı olduğu yerden indirilip, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Musa A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Musa A.'nın ölümü yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu.Musa A. için bugün öğlende Alaşehir Özmen Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Musa A.'nın oğlu 13 yaşındaki Talha A., babası Mehmet A., Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk ve sevenleri katıldı. Musa A.'nın, sinir krizi geçiren eşi Fatma A. ve kızı Feride A., ayakta durmakta güçlük çektikleri için cenazeye getirilmedi. Kılınan namazın ardından Musa A.'nın cenazesi, annesinin de mezarının bulunduğu Sarıgöl ilçesi, Çavuşlar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.


Alaşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:14 Kaynak: DHA
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