İntihar eden anne ile çatıdan attığı bebeği, son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

İntihar eden anne ile çatıdan attığı bebeği, son yolculuğa uğurlandı

ANTALYA'da, 9 katlı apartmanın çatısından önce bebeği Yağız'ı (1) atan daha sonra da kendisi atlayan Gülay G. (27) ve oğlunun cenazesi, toprağa verildi.

ANTALYA'da, 9 katlı apartmanın çatısından önce bebeği Yağız'ı (1) atan daha sonra da kendisi atlayan Gülay G. (27) ve oğlunun cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 15 gün önce eşiyle tartışan Gülay G., babaevine geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı apartmanın çatısına çıktı. Önce bebeğini çatıdan atan Gülay G., ardından kendisini de boşluğa bıraktı. Anne ile bebeği, kan içinde yerde kalırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülay G. ve Yağız bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede, Gülay G.'nin bileğinde kesik izi olduğu belirlendi.

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ANNEANNE VE DEDE FERYAT ETTİ

Gülay G.'nin, Antalya Organize Sanayi Sitesi'nde çalışan annesi Türkan Baydan ile babası Hidayet Baydan, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Gülay G.'nin hareketsiz halde yattığını gören Hidayet Baydan, yere oturup uzun süre ağlarken, anne Türkan Baydan ise "Yavrum, yavrum ben senin yüzünü göreyim. Dayanamam yavrum, dayanamam ben bu acıya" diye ağıt yaktı.

TORUNUNUN DÜŞTÜĞÜ YERİ ÖPTÜ

Cesetler alınıp, cenaze aracına konulurken, Gülay G.'nin babası Hidayet Baydan torununun düştüğü yeri öperek bir süre orada bekledi. Komşuların yardımıyla ayağa kaldırılan Baydan, sakinleştirilmeye çalışıldı. Gülay G. ile bebeğinin cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Anne ve 1 yaşındaki bebeğine dün gece otopsi yapıldı. Gülay G. ve Yağız bebeğin cenazeleri aile tarafından teslim alındı. Bugün öğle saatlerinde, Kurşunlu Mezarlığı içindeki camide kılınan cenaze namazında, Gülay G.'nin annesi Türkan ve babası Hidayet Baydan, tabutlara sarılarak, gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorluk çeken anne ve babaya yakınları destek oldu. Anne ve oğlunun cenazesi, kılınan namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Antalya, Akkuyu, Gülay, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İntihar eden anne ile çatıdan attığı bebeği, son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika
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