İntihar eden anne ile çatıdan attığı bebeği, son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

ANTALYA'da, 9 katlı apartmanın çatısından önce bebeği Yağız'ı (1) atan daha sonra da kendisi atlayan Gülay G. (27) ve oğlunun cenazesi, toprağa verildi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 15 gün önce eşiyle tartışan Gülay G., babaevine geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı apartmanın çatısına çıktı. Önce bebeğini çatıdan atan Gülay G., ardından kendisini de boşluğa bıraktı. Anne ile bebeği, kan içinde yerde kalırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülay G. ve Yağız bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede, Gülay G.'nin bileğinde kesik izi olduğu belirlendi.
Anne ve 1 yaşındaki bebeğine dün gece otopsi yapıldı. Gülay G. ve Yağız bebeğin cenazeleri aile tarafından teslim alındı. Bugün öğle saatlerinde, Kurşunlu Mezarlığı içindeki camide kılınan cenaze namazında, Gülay G.'nin annesi Türkan ve babası Hidayet Baydan, tabutlara sarılarak, gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorluk çeken anne ve babaya yakınları destek oldu. Anne ve oğlunun cenazesi, kılınan namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.