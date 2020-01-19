İntihar eden anne ve öldürdüğü oğlu, Sivas'ta toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İntihar eden anne ve öldürdüğü oğlu, Sivas'ta toprağa verildi - Son Dakika

İntihar eden anne ve öldürdüğü oğlu, Sivas'ta toprağa verildi

6 saat önce

TOKAT'ta kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son veren anaokulu müdür yardımcısı Tuğba Uzun ile bıçaklayarak öldürdüğü oğlu Kayra (10), memleketleri Sivas'ta gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

İntihar eden anne ve öldürdüğü oğlu, Sivas'ta toprağa verildi, System.String[]

TOKAT'ta kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son veren anaokulu müdür yardımcısı Tuğba Uzun ile bıçaklayarak öldürdüğü oğlu Kayra (10), memleketleri Sivas'ta gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, önceki gün 21.30 sıralarında Beybağı Mahallesi Fatih Camisi karşısında bulunan lojmanındaki evine geldi. Uzun, evinin ziline bastı, ancak açan olmadı. Telefonla da eşine ulaşamayınca telaşlanarak çilingir çağırdı. Çilingirin kapısını açtığı eve giren Mustafa Uzun, eşi Tokat Devlet Hastanesi Anaokulu Müdür Yardımcısı Tuğba Uzun'u mutfakta doğal gaz borusunu asılı vaziyette, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı ise yatak odasında hareketsiz şekilde buldu.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle depresyon ilaçları kullandığı belirtilen Tuğba Uzun'un, oğlunu ekmek bıçağı ile öldürdükten sonra kendini mutfakta doğal gaz borusuna asarak intihar ettiği saptandı. Annenin olay günü okuldan oğlunu aldıktan sonra eşine 'Temizlik yapacağım eve saat 21.00'den sonra gel' dediği belirlendi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından anne ve oğlunun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Anne ve oğlunun cenazesi bugün memleketleri Sivas'a getirildi. Öğle namazı sonrası kentteki Mehmetpaşa Mahallesi'nde Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, eşini ve çocuğunu kaybeden Mustafa Uzun, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Namaz sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Mustafa Uzun, ile diğer yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tuğba uzun ile oğlu Kayra'nın cenazeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Tokat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boğazındaki dövmede "Burayı kesin" yazan şahıs, cam parçalarının boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti
Kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğunu öne süren kayınpeder, damadını öldürdü Kadıköy'de annesi ve eşini silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Sivas'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklamalar geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:18:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İntihar eden anne ve öldürdüğü oğlu, Sivas'ta toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]