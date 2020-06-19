İntihar eden arkadaşının cesedini ormana götürüp bırakmış - Son Dakika

İntihar eden arkadaşının cesedini ormana götürüp bırakmış
Yalova'da geçtiğimiz gün ormanlık alanda bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin arkasından ilginç bir hikaye çıktı.
Yalova'da geçtiğimiz gün ormanlık alanda bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin arkasından ilginç bir hikaye çıktı. Şahsın İran uyruklu M.A. olduğunu tespit eden polis, psikolojik sorunlarına bağlı olarak intihar eden şahsın cesedinin aynı evde birlikte yaşadığı R.A tarafından ormana götürülerek bırakıldığını belirledi.
Geçtiğimiz gün Termal ilçesi Üçazizeler piknik alanında vücudu çürümüş şekilde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuştu. Şahsın öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine harekete geçen ekipler detaylı bir araştırmaya başladılar. Yapılan araştırmada önce şahsın kimliğine ulaşıldı. Şahsın İran uyruklu M.A. olduğu ve psikolojik meseleleri olduğu tespit edildi. Aynı evde yaşadığı R.A. adlı şahsı sorgulamaya başlayan polis ilginç bir hikaye ile karşılaştı. R.A. sorgusunda, M.A'nın intihar ettiğini ve bundan korktuğu için de arkadaşının cesedini Termal ilçesinde ormanlık bir alana götürüp terk ettiğini itiraf etti. Sorgu sonrasında R.A. adliyeye sevk edildi. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:59 Kaynak: İHA
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