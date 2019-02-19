İntihar Eden Asayiş Şube Müdürü Toprağa Verildi
2 saat önce
Hatay'da intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, memleketi Ankara'da Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Hatay
'da intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş
, memleketi Ankara
'da Karşıyaka
Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Hatay'da, 17 Şubat'ta makamında beylik tabancası ile intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, bugün Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazede, intihar eden Asayiş Şube Müdürü'nün kardeşi fenalık geçirdi. Cenaze namazına Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz
, şube müdürleri ve Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak
katıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:05 Kaynak: İHA
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