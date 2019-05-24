İntihar eden asker toprağa verildi
7 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yaparken hava değişimi alarak geldiği Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde av tüfeği ile intihar eden Gökhan S. (20), Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:00 Kaynak: DHA
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yaparken hava değişimi alarak geldiği Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde av tüfeği ile intihar eden Gökhan S. (20), Osmaniye
'nin Sumbas
ilçesinde toprağa verildi. KKTC
'de vatani görevini yapan Gökhan S., bir süre önce hava değişimi alarak memleketi Andırın'ın Çiğşar Mahallesi'ndeki evine geldi. Dün akşam saatlerinde, evden ayrılan Gökhan S., geri dönmeyince babası Bekir S., oğlunu aramaya çıktı. Baba Bekir S., Alipaşa mevkiine geldiğinde oğlu Gökhan S.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ise Gökhan S.'nin av tüfeğini karnına dayayarak intihar ettiğini tespit etti. Gökhan S.'nin cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gökhan S.'nin Türk bayrağına sarılı tabutu Osmaniye'nin Sumbas İlçesi'nin Yeşilyayla
Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Gökhan S.'nin cenazesi gözyaşları arsında mahalle mezarlığında toprağa verildi.
- Kahramanmaraş
Hava Değişimine Gelen Asker, İntihar Etti
Evini Su Basan Öfkeli Vatandaş, Esenyurt Belediyesi'nde İntihar Girişiminde Bulundu
Ekrem İmamoğlu'nun ''CNN Türk Beni Çeken Kameramanları İşten Çıkardı'' İddiasına Yalanlama Geldi
CNN Türk'ün Müdürü Bora Bayraktar'dan Ekrem İmamoğlu'nun Katıldığı Program Hakkında Açıklama!