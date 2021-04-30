ANKARA İntihar eden baba, kızını göstermedikleri için eski kayınbiraderi ile eşini vurmuş - Son Dakika

İntihar eden baba, kızını göstermedikleri için eski kayınbiraderi ile eşini vurmuş

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son veren Emrah M.'nin (35), eski eşinin kardeşi Hasan Göçmen ve onun eşi Mehtap Göçmen'i, 7 aylık kızını kendisine göstermedikleri gerekçesiyle silahla yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Samur Sokak'ta meydana geldi. Emrah M., eski eşinin kardeşi Hasan Göçmen ve onun eşi Mehtap Göçmen'in içinde bulunduğu kamyonete otomobiliyle çarptıktan sonra tabancasını çıkarıp, ateş açtı. Emrah M. daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Emrah M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Göçmen çifti ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan çiftin tedavisi sürüyor. BEBEĞİNİ, ERKEK KARDEŞİNE BIRAKIP GİTMİŞ

Emrah M.'nin, Göçmen çiftini, 7 aylık kızını kendisine göstermedikleri gerekçesiyle yaraladığı ortaya çıktı. Emrah M.'nin, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dün akşam kızını görmek için Göçmen çiftinin evine gittiği; ancak çocuğu kendisine gösterilmeyince tartıştıkları öğrenildi. Çiftin, tartışmanın ardından kamyonetle evin bulunduğu sokaktan ayrıldığı, Emrah M.'nin de arkalarından gidip, otomobille araçlarına çarptığı ve daha sonra olayın meydana geldiği belirlendi. Emrah M.'nin 1 yıl önce boşandığı eski eşinin, 7 aylık kızlarını kardeşi Hasan Göçmen ve eşi Mehtap Göçmen'e bırakarak, ortadan kaybolduğu öğrenildi.