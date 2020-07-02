İntihar eden baba ve öldürdüğü iki kızı toprağa verildi - Son Dakika

İntihar eden baba ve öldürdüğü iki kızı toprağa verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki kızını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar eden baba ile çocuklarının cenazesi defnedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki kızını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar eden baba ile çocuklarının cenazesi defnedildi.

İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi

Ağlıboğaz Mahallesi'nde, önceki gün tartıştığı eşi Zahide Cengiz'i (42) av tüfeğiyle yaralayan, ardından kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) öldürüp intihar eden Fatih Cengiz (42) ile çocuklarının cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Saldırıdan kaçarak kurtulan ve Kader Cengiz'in ikiz kardeşi olduğu öğrenilen Emre Cengiz (21) ile ailenin diğer yakınları, Hüsne, Kader ve ve Fatih Cengiz'in cenazelerini teslim aldı.

Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından baba ve iki kızı yan yana toprağa verildi.

Olayda ağır yaralanan anne Zahide Cengiz'in, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın geçmişi

İlçede market işleten Fatih Cengiz (42), önceki gün iş yerinin önünde eşi Zahide (42) ile kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle vurmuş, daha sonra marketin üst katındaki evine çıkan Cengiz, çevredekilerin ihbarıyla polis ekiplerinin bölgeye geldiği sırada aynı av tüfeğiyle intihar etmişti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ile iki kızının hayatını kaybettiğini belirlemiş, yaralı olduğu tespit edilen Zahide Cengiz ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Evde, olaya şahitlik eden Cengiz çiftinin oğlu Emre Cengiz'in ise kaçarak kurtulduğu öğrenilmişti.

Fatih, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:22 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa İntihar eden baba ve öldürdüğü iki kızı toprağa verildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:39 Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
12:54
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
11:47
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 20:47:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İntihar eden baba ve öldürdüğü iki kızı toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]