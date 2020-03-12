İNTİHAR EDEN CİNAYET ZANLISI İZ TAKİP KÖPEKLERİ TARAFINDAN BULUNDU - Son Dakika

Ali ABLAY İstanbul DHA

Pendik'te dün işlenen kadın cinayetinin zanlısı ormana kaçtı. Polis ekipleri ormanı abluka altına aldı. Bölgeye helikopter ve iz takip köpekleri istendi. Yapılan arama çalışmaları 24 saat sonra sonuç verdi. İz takip köpekleri zanlıyı ormanda kendini asmış şekilde buldu.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Pendik Esenler Mahallesi'nde yaşandı. Polisi arayan bir kişi, 'arkadaşım kendimi öldüreceğim dedi, evinin önündeyiz kapıyı açmıyor' diyerek yardım istedi. Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. İhbarı yapan A.M.'nin arkadaşı Hacı Ahmet Altındağ(41)'a ulaşamadığı ve kendisine bir arkadaşıyla 'hakkını helal etsin, kendimi öldüreceğim' diye haber gönderdiği tespit edildi.

ŞİMDİ DE KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Arkadaşının hayatından endişe eden A.M.'nin talebi üzerine savcılıktan alınan izinle evin açık olan mutfak penceresinden içeriye polis girdi. İçeriye giren polis ekibi, evin içerisindeki kapı kolu kırık olan kapalı bir odaya girdiklerinde ise yerde yatar vaziyetteki Pınar Ayrıkan(38)'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İçeriye giren sağlık ekipleri Pınar Ayrıkan'ın iple boğularak öldürüldüğü belirledi. Konu hakkında çalışma başlatan polis ekipleri, Hacı Ahmet Altındağ'ın arkadaşı olduğu öğrenilen G.K.'ya ulaştı. G.K., Hacı Ahmet Altındağ'ın kendisini arayarak, Pınar'ı öldürdüğünü şimdi de kendisini öldüreceğini söylediği öğrenildi. Pınar Ayrıkan ile Hacı Ahmet Altındağ'ın sevgili olduğu iddia edildi.

ZANLININ CANSIZ BEDENİNİ İZ TAKİP KÖPEKLERİ BULDU

Pınar Ayrıkan'ı (38), iple boğarak öldüren cinayet zanlısı Hacı Ahmet Altındağ'ın Pendik'te bulunan Aydos Ormanına kaçtığını belirleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının çamaşırları koklatılan iz takip köpekleri ormanı didik aradı. Polis helikopteri ise aramalara havadan destek verdi. 24 saatin sonunda iz takip köpekleri cinayet zanlısını ormanda kendini asmış vaziyette buldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hacı Ahmet Altındağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesi ve yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından zanlının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Mahalle sakini Sedat Yılmaz, 'Duyduğumuz kadarıyla Pendik'te bir cinayet işleniyor. O cinayeti işleyen şahıs ormana kaçıyor. Ormanda kendini asıyor burada. Polis arama yaparken burada bir gün sonra buluyorlar cesedi, polis köpekleri tarafından. Bildiğimiz bu kadar. dedi.