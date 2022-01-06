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İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi de canına kıydı! Arkasında da acı bir ayrıntı bıraktı - Son Dakika

İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi de canına kıydı! Arkasında da acı bir ayrıntı bıraktı

06.01.2022 23:41

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde pompalı tüfekle canına kıyan 16 yaşındaki çocuk gelinin 24 yaşındaki erkek kardeşi de kendisini asarak intihar etti. Gencin 8 yıl önce hayatına son veren ablasının ölümünü bir türlü kabullenemediğini ve sürekli onu düşündüğü ortaya çıktı.

2014 yılında 16 yaşındayken 4 aylık gelin Yeter Arslan, Gaziantep'ten Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde bulunan akrabalarının yanına gelmiş ve girdiği bunalım sonucu akrabalarının evinde bulunan pompalı tüfeği kafasına dayayarak yaşamına son vermişti.

CANINA KIYDI

Olaydan 8 yıl sonra Yeter Arslan'ın erkek kardeşi Hikmet Arslan (24), Gaziantep'te çalıştığı bir fabrikadan izin alarak Yukarı Nasırlı köyüne geldi. Hikmet Arslan, köy yakınlarında bulunan bir ağaca kendisini iple asarak intihar etti. Bir süre sonra oğlunun ağaçtaki cansız bedeniyle karşılaşan baba Ahmet Arslan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Hikmet Arslan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi de canına kıydı

ABLASININ ÖLÜMÜNÜ KABULLENEMEMİŞ

Hikmet Arslan'ın 8 yıl önce hayatına son veren ablası Yeter Arslan'ın ölümünü bir türlü kabullenemediğini ve sürekli onu düşündüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gaziantep, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi de canına kıydı! Arkasında da acı bir ayrıntı bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi de canına kıydı! Arkasında da acı bir ayrıntı bıraktı - Son Dakika
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