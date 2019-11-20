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İntihar eden çocuklarının 'günah işlediğini' söyleyen din adamına dava açıldı
6 saat önce
ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinde geçen yıl aralık ayında intihar ederek hayatına son veren bir kolej öğrencisinin ailesi, cenaze töreninde konuşan Papaz Don LaCuesta'yı mahkemeye verdi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinde geçen aralık ayında intihar ederek hayatına son veren bir kolej öğrencisinin ailesi, cenaze töreninde çocuklarının intihar ettiğini bu eylemi kınayan bir açıklama yapan Papaz Don LaCuesta'yı mahkemeye verdi.
Törende intiharın günah olduğu ve 18 yaşındaki Maison Hullibarge'in cennete gidemeyeceği gibi ifadeler kullanarak intihar eden genci kınayan papazın, kendisine yönelik uyarıları dikkate almadığı da belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:49
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