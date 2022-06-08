İntihar eden Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi ortaya çıktı: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı - Son Dakika
Üye Girişi

İntihar eden Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi ortaya çıktı: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı

08.06.2022 12:27

Ankara'da 15'inci kattan atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'a ölümünden 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanıklar Yusuf G. ve Mehmet A. beraat etmişti. Mahkemenin verdiği beraat kararının gerekçesinde, cinsel ilişkinin rıza dışı olduğunun saptanamadığı belirtildi.

Eda Nur Kaplan, geçen yıl 7 Ağustos'ta ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Kaplan, intihardan önce annesine, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajı gönderdi. Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf G. ve Mehmet A. gözaltına alınıp, tutuklandı.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

2 sanık hakkında Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. İntiharından 1 hafta önce mekanda eğlendikten sonra otele götürdükleri Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanıklardan Yusuf G., yargılama sırasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 13 Mayıs 2022 tarihinde görülen karar duruşmasında savcı mütalaasını açıklayarak, sanıkların 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. ?Mahkeme heyeti ise her iki sanığın da delil yetersizliğinden beraatlarına karar verdi. Sanık Mehmet A. hakkındaki kararın oy birliği, sanık Yusuf G. hakkındaki kararın ise oy çokluğu ile alındığı belirtildi. Kararla birlikte tutuklu sanık Mehmet A.'nın tahliyesine de hükmedildi.

"İLİŞKİNİN RIZA DIŞI OLDUĞUNA DAİR SOMUT DELİL BULUNAMADI"

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanıkların beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı cinsel saldırı suçunu gerçekleştirdikleri hususunda, soyut, şüpheden uzak, cezalandırmaya yeter bir delile ulaşmanın mümkün olmadığı belirtildi. Dosyadaki beyanlar ile birlikte sanık savunmaları karşılaştırıldığında, sanıkların mağdur ile rızası dışında ilişkiye girdikleri hususunda somut bir delilin söz konusu olmadığı vurgulandı.

İşte Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı

ABLASININ İFADELERİ DİKKATE ALINDI

Eda Nur Kaplan'ın ablası Güler Kaplan'ın hazırlıktaki ifadesine yer verilerek, "Katılan Güler, 15.08.2021 tarihli polis ifadesinde 'bir ara mutfağa geçtiğimizde Eda Nur bana 'bu defa sert kayaya çarptık. Yusuf iş adamıymış. İfademi geri çekmemi söylüyor. Bunlar kesin beni öldürür' dediğini belirtmektedir. Aynı katılan Güler, mahkememizdeki beyanında da kardeşi Eda ile görüşerek hazırlıkta ifade verdiğini belirtmiştir. Yine mağdur, katılan Güler'i ablası olarak değil, arkadaşı olarak tanıtmıştır. Bu hususların da delil değerlendirmesinde dikkate alınması gerekli hususlar olarak görülmesi gerekir" denildi.

İşte Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı

"MESAJLAR İNCELENDİ"

Kararda, 'nitelikli cinsel saldırı' suçunun şartlarının dosyada bulunmadığının, hem adli tıp raporları, hem dosyaya sunulan Yargıtay içtihatları, sanık savunmaları, kovuşturma aşamasında dinlenen tanık beyanları ile sabit olduğu vurgulanarak şöyle denildi:"Her iki sanık yönünden de TCK 102/3-a maddesinin uygulanabilirliği bulunmamaktadır. Davaya konu olayda eylemin rıza dışı gerçekleştiğinin ispatının olabilmesi için mağdurun beyanları ile iddia edilen hususların somut bulgu ve raporlarla desteklenmesi gereklidir. Dosya kapsamında böyle bir durum da söz konusu değildir. Hal böyle olunca her iki sanık yönünden eylemin rıza dışı gerçekleştiğine dair dosyada bir delil bulunmamaktadır. Mağdurenin olaydan sonra şikayetçi olması ve sanık Yusuf G. ile diğer sanık Mehmet A. bakımından yaptığı mesajlaşmaların suçun sübutu açısından bir önemi bulunmamaktadır. Bu mesajlarda mağdur, sanık Yusuf ile buluşmayı dahi kabul etmiş durumdadır. İddiaya konu olaydan sonra mağdur ile sanık Yusuf arasında yapılan mesajlara dayanılarak sanık Mehmet ile olan olayın rıza dışı olduğunu söylemek de dosyadaki somut delil olan şehir hastanesi raporu, kamera kayıtlarına rağmen mümkün değildir.

'RIZA DIŞI YAPILDIĞI İSPATLANMAMIŞTIR'

Aynı mesajlarda başlangıçta mağdure, sanık Yusuf G.'den de şikayetçi iken süreç içerisinde emoji gönderen şikayetten vazgeçmeyi kabul eden mesajlar da yollamıştır. Hal böyle olunca olay sonrası şikayetçi olduğu sanıklardan biri ile yoğun bir şekilde mesajlaşma yapan mağdurenin sanık Mehmet yönünden bu mesajlardan yola çıkarak rıza dışında eylemi gerçekleştirdiği hususunda somut bir olguya varmak mümkün olarak gözükmemiştir. Ayrıca mağdurun taksiye sanık Mehmet tarafından bindirilmesi ve mağdurun sanık Mehmet'in telefonu ile ablasını araması da dikkate alınarak, her iki sanık yönünden eylemin rıza dışı yapıldığı ispatlanmamış olduğundan beraat kararı verilmiştir."

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti Selde suya gömülen aracından bardakla su boşaltan sürücü yaşadıklarını anlattı Selde suya gömülen aracından bardakla su boşaltan sürücü yaşadıklarını anlattı
Kaynak: DHA

Eda Nur Kaplan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İntihar eden Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi ortaya çıktı: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:27 İntihar eden Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi ortaya çıktı: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı
12:18 Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde "Bir anda kendimi kaybettim" dedi!
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 12:54:24. #1.13#
SON DAKİKA: İntihar eden Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi ortaya çıktı: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement