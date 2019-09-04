İntihar eden fatma ve bebeği aybüke için duygusal paylaşım (2)
1 saat önce
AYNI TABUTTAKİ ANNE VE KIZINA HÜZÜNLÜ UĞURLAMASamsun'da intihar eden Fatma B. ile beşiğinde ölü bulunan 1 aylık bebeği Aybüke B. için cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
AYNI TABUTTAKİ ANNE VE KIZINA HÜZÜNLÜ UĞURLAMA
Samsun'da intihar eden Fatma B. ile beşiğinde ölü bulunan 1 aylık bebeği Aybüke B. için cenaze töreni düzenlendi. Anne ile bebeğinin cenazeleri aynı tabutta Türkiş Camii'ne getirilirken, eşini ve kızını kaybeden Tarık B., gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.
Anne ve bebeği, ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecekleri Zonguldak'a gönderilldi.
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