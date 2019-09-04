Son Dakika Haberleri: İntihar eden fatma ve bebeği aybüke için duygusal paylaşım (2)
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İntihar eden fatma ve bebeği aybüke için duygusal paylaşım (2)

1 saat önce

AYNI TABUTTAKİ ANNE VE KIZINA HÜZÜNLÜ UĞURLAMASamsun'da intihar eden Fatma B. ile beşiğinde ölü bulunan 1 aylık bebeği Aybüke B. için cenaze töreni düzenlendi.

İntihar eden fatma ve bebeği aybüke için duygusal paylaşım (2), System.String[]

AYNI TABUTTAKİ ANNE VE KIZINA HÜZÜNLÜ UĞURLAMA
Samsun'da intihar eden Fatma B. ile beşiğinde ölü bulunan 1 aylık bebeği Aybüke B. için cenaze töreni düzenlendi. Anne ile bebeğinin cenazeleri aynı tabutta Türkiş Camii'ne getirilirken, eşini ve kızını kaybeden Tarık B., gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.
Anne ve bebeği, ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecekleri Zonguldak'a gönderilldi.


Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
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