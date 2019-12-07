İntihar eden genç toprağa verildi

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde evinde kimyasal madde ile intihar eden Mehmet Ali Ç. (21), son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Ali Ç., kendisiyle aynı adı taşıyan dedesinin mezarında toprağa verildi.

Erenler ilçesinde, şu an Almanya'da bulunan teyzesinin evinde kimyasal madde içerek intihar eden Mehmet Ali Ç.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi olan Mehmet Ali Ç.'nin cenazesi evine getirildi. Evin önünde dualar okunmasının ardından gencin cenazesi, Erenler Çiftlik Camii'ne götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Mehmet Ali Ç.'nin ailesi, üniversite arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.Mehmet Ali Ç.'nin cenazesi, namazın ardından Erenler Mezarlığı'nda adını aldığı 28 yıl önce vefat eden dedesinin mezarında toprağa verildi.