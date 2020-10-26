İntihar eden gencin polise taş atan 6 yakını serbest - Son Dakika

ANKARA'da yüksekten atlayan ve hastanede hayatını kaybeden Bülent U.'nun (22) yakınları acil servise girmek isteyince polisle arbede yaşadı. U.'nun yakınlarının taş attığı polislerden 3'ü yaralandı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda 6 kişi gözaltına alınıp, serbest bırakıldı.

Keçiören ilçesinde oturan motor ustası Bülent U., gece 02.00 sıralarında yaklaşık 7 metre yükseklikteki duvardan atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan U., çağrılan ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan U., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. U.'nun intihar ettiğini duyduktan sonra hastane bahçesinde toplanan yakınları, ölüm haberinin ardından acil servise girmek istedi; ancak polis izin vermedi. Bunun üzerine polis ve grup arasında arbede yaşandı. Daha sonra U.'nun yakınları, takviye olarak gelen çevik kuvvet ekibini taş yağmuruna tuttu. Taş isabet eden 3 çevik kuvvet polisi hafif yaralanırken, 1 polis aracı da zarar gördü. Polisler, hastanede tedaviye alındı. Cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda polise zorluk çıkaran ve taş atan 5'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

'POLİSLE ARBEDE YAŞANDI'

U.'nun cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. Bülent U.'nun dedesi Cemal U., torununun askerden yeni geldiğini ve nişanlı olduğunu belirterek, "Olay nasıl oldu bilmiyoruz; ama meslek lisesinin duvarına çıkarak atlamış. Ağabeyi peşinden koşmuş yetişememiş. Daha sonra hastaneye götürmüşler. Orada sağ olsun polisler de bize yardımcı oldu. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. O sırada ameliyathaneden doktorlar beni çağırdı. Başkomiserin de yardımıyla doktorların yanına gittim. Doktorlar ölüm haberini verdi. Ben de sakinliğimi koruyarak ailenin büyüklerine durumu ilettim. Hastanede çok fazla kalabalık vardı o sırada. Bir ara arbede yaşandı, oradaki kalabalık polislere ufak tefek taşlar atmaya başladı. O sırada hastanenin herhangi bir eşyası zarar görmedi. Hemşireye, doktora veya personele kesinlikle karşı gelinmedi. Sadece polisle ufak bir arbede yaşandı. Gelinimi, 2 kızımı ve torunumu gözaltına aldılar. Daha sonra serbest bıraktılar. Şu an için gözaltında olan kimse yok. Biz kimseden şikayetçi olmadık, bizden de şikayetçi olan kimse yok" dedi.