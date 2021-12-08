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İntihar eden iki asker, şehit sayıldı - Son Dakika

İntihar eden iki asker, şehit sayıldı

08.12.2021 12:21
İntihar eden iki asker, şehit sayıldı

Askerlik görevini yaparken intihar eden 2 asker, yıllar süren davalar sonunda vazife malulü kabul edilerek, şehit sayıldı.

Siirt 3. Komando Tugayı 3. Tabur 8. Komando Bölüğü'nde piyade onbaşı olarak askerlik hizmetini yapan Ramazan Özbek, 5 Mayıs 2004 tarihinde operasyon için araziye çıktı. Özbek, arazideyken kendisine zimmetli tüfeği alnına dayayıp ateşleyerek intihar etti. Ramazan Özbek'in vazife malulü sayılması ve şehitlik statüsü verilmesi için kız kardeşi Seyhan Özbek ve ağabeyi Enver Özbek olayı yargıya taşıdı.

Özbek ailesinin avukatı Tamer Mahmutoğlu, Ramazan Özbek'in ciddi ruhsal sorunları bulunduğu, bu nedenle ilaç tedavisi gördüğü bilinmesine karşın operasyona çıkarıldığını, kendisine silah ve dolu şarjör verildiğini söyledi. Mahmutoğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumu'na yaptığımız başvuru reddedilince söz konusu ret işleminin iptali için Ankara 23. İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Mahkeme reddedilmesi işlemine itiraz etti. İstinaf mahkemesi olan Ankara 11. İdari Dava Dairesi tarafından 30 Eylül 2021 tarihinde, 23. İdare Mahkemesi tarafından verilen ret kararı kaldırılarak, Ramazan Özbek 17 yıl sonra vazife malulü, yani şehit sayıldı" diye konuştu.

"10 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI"

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı 8. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda askerlik görevi yapan Piyade Er Sinan Tirki de 23 Kasım 2011 tarihinde kendi silahıyla yaralanıp, hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı'nca, olayın intihar mahiyetinde olduğu kabul edilerek, Ege Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından 27 Temmuz 2012 tarihli kararla kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.Piyade Er Sinan Tirki'nin ailesi, çocuklarının askerlik görevi sırasında vefat etmesi nedeniyle şehit sayılması için konuyu yargıya taşıdı. Ankara 23. İdare Mahkemesi, 18 Eylül 2019 tarihinde verdiği kararla Sinan Tirki'yi şehit kabul etmedi. Ailenin avukatı Tamer Mahmutoğlu karara itiraz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi tarafından verilen 15 Ekim 2021 tarihli kararda, Piyade Er Sinan Tirki şehit sayıldı.

"İDARENİN KUSURLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKARILDI"

Avukat Mahmutoğlu, "Sinan Tirki, 1-15 Kasım 2011 tarihleri arasında 15 gün süreyle izin kullanmış. Babasının talebiyle izni 7 gün daha uzatılmış. 22 Kasım 2011 tarihinde birliğine giriş yapmış. 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın 3 Ağustos 2009 tarihli devamlı emirleri gereği izinden dönenler viziteye çıkartılır, inceleme ve görüşmeden sonra herhangi bir probleminin olmadığının tespit edilmesi halinde günlük faaliyetlere katılması ve 48 saat geçmeden nöbet hizmetine dahil edilmemesi gerekirken, Sinan Tirki, izin dönüşü viziteye çıkartılmadığı gibi saat 13.05'te birliğe katılışından sonra 14.00-16.00 saatleri arasında bir başka askerin yerine nöbet hizmeti ile görevlendirilmiş. Yaşanan olayda idarenin kusurlu olduğu ortaya çıkarıldı ve şehitlik verildi" dedi.

İntihar eden iki asker, şehit sayıldı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İntihar eden iki asker, şehit sayıldı - Son Dakika


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