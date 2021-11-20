İntihar eden iki kardeşle ilgili korkunç iddia! - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde kafe işleten Hasan Karacan (34) ve Hüseyin Karacan (31) isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre dün akşam İznik Gölünde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı. Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

GÖLDE CESETLERİ BULUNDU

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yalova'dan dalgıç polis ve afad ekipleri ile birlikte iki gece boyu gölde iki kardeşe ait iz aradı. Gece geç saatlere kadar devam eden aramalar bu sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı. Göle giren dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde yan yana buldu. Acı haberi alan yakınları, sinir krizleri geçirdi.

KRİPTO PARADAN ZARAR ETMİŞLER

Sabah'ın haberine göre kafeterya işleten kardeşlerin kripto parada ettikleri yüksek zarar nedeniyle intihar ettikleri öne sürüldü.